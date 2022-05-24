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Haberler Ekonomi Kurban bağışında vergi avantajı

Kurban bağışında vergi avantajı

24.5.2022

GELİR İdaresi Başkanlığı, bağış ve yardımlara ilişkin vatandaşın merak ettiği soruları yanıtladı. Kurban bağışı gelir ve kurumlar vergisi kazançtan (matrahtan) indirilebiliyor. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu yapılan kurban bağışlarına ilişkin bedellerin beyan edilecek vergi matrahından düşürülmesine olanak tanıyor. Öğrenci yurdu, çocuk yuvası, huzurevi, bakımevi, ibadethaneler, Kızılay, Yeşilay'a makbuz karşılığı yapılan bağış veya yardımların tamamı gider olarak gösterilebiliyor.■ HAZAL ATEŞ
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