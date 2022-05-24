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Haberler Ekonomi Pamukkale’de gezici vezneyle kolay ödeme

Pamukkale’de gezici vezneyle kolay ödeme

24.5.2022

Pamukkale’de gezici vezneyle kolay ödeme
PAMUKKALE Belediyesi, vergi ödemelerinde vatandaşlara gezici vezne ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Pamukkale'nin merkeze uzak mahallelerinde hafta içi her gün belirli saat aralıklarında mahalleleri gezerek hizmet veren gezici vezne vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyor. Aktepe Mahalle Muhtarı Muammer Karataş "Pamukkale Belediye Başkanımızın gezici vezne uygulamasıyla hizmet ayağımıza geliyor" diye konuştu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkaleli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın vergi ödemelerini aksatmamaları için de, uzak mahallelerde gezici vezne hizmeti veriyoruz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP
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