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Haberler Ekonomi Son dakika: Fahiş kira zirvesi! 4 Bakanlık toplanıyor

Son dakika: Fahiş kira zirvesi! 4 Bakanlık toplanıyor

Son dakika haberi....Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda kira zirvesi yapılacak. 4 Bakanlık kira artışlarına karşı saat 19:00'da toplantı yapacak.

24.05.2022, 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022, 11:03

Son dakika: Fahiş kira zirvesi! 4 Bakanlık toplanıyor

Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti.

4 BAKANLIKTAN ZİRVE
Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00'da bir toplantı yapılacak.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından üst düzeyde temsilcilere katılacak.

BELLİ İLLER SINIRLAMA
AK Parti ve ilgili bakanlıkların üstünde durdukları alternatife göre kira artışlarına bir sınırlama getirilecek. Ancak bu, Türkiye'nin tümünde değil fahiş artışların yaşandığı İstanbul, hatta İstanbul'un da bazı bölgeleri gibi fahiş fiyat artışlarının yaşandığı illerde geçerli olacak. Buralar için idarenin belirleyeceği bir oran olacak ve bu oranın üzerine çıkılmayacak.

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