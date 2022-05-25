Avrupalının sağlıkta tercihi Türkiye oldu

TÜRKİYE sağlık alanında pek çok ülkenin tercihi olduğu gibi diş tedavisi, estetik tedavi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi için de Avrupalıların bir numaralı uğrak noktası oldu. Sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen kişi sayısı 642 bin 444 kişi olurken, bunların 400 binini Avrupalılar oluşturdu. Sağlık turizmi geliri 1 milyar doları aşarken TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, "Kayıtdışı rakamların da eklenmesiyle sağlık turizmi gelirlerinin yaklaşık 2,5 ila 3 milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir" dedi.

DİĞER