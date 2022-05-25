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Haberler Ekonomi Bakan Kirişçi: Bizim buğday sorunumuz yok

Bakan Kirişçi: Bizim buğday sorunumuz yok

25.5.2022

Bakan Kirişçi: Bizim buğday sorunumuz yok
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, dünyadaki buğday krizine ilişkin "Bizim buğday sorunumuz yok. Şu anda buğday hasadı başladı. Bizim geçen yıla göre fazlamız var. Kendi ihtiyacımızı yeteri kadar karşılayabildiğimiz bir yıl oldu bu sene" dedi. Dünyanın bu konuda bir tedirginlik içinde olduğunu belirten Kirişçi, "Üretici aleyhine önemli bir durum yok, lehine bir durum var. Şu aşamada ürünle, ürün fiyatıyla ilgili çiftçinin memnuniyetsizliği yok. Onları mutlu eden bir fiyat piyasada hakim" bilgisini paylaştı.
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