Çeşme’de beach club ücretleri uçuşa geçti

İzmir'in en gözde tatil ilçelerinden biri olan Çeşme, bu yıl yine yerli turistin ilk tercihi olmaya devam edecek. Çeşme'nin lüks otellerinde konaklamayı tercih etmeyen vatandaşların adresi ise, beach clublar olacak.

İÇERDE MASRAF ARTIYOR

Fakat bu özel alanlara girmek önceki senelere göre bu sezon daha çok el yakıyor. İlçedeki ünlü beachler her sene olduğu gibi 2022 yaz sezonunda da uğrak mekanlardan olacak fakat giriş ücretlerindeki artış dikkat çekiyor. Hafta sonu ve hafta içi ayrı ayrı fiyatlandırılan dillere destan bazı ünlü beachlerde giriş ücretleri 300 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Kişi başı olan bu fiyatlara sadece bir içecek ikram ediliyor. İçerde meşrubat ve yiyecek servisi aldığınızda ise kişi başı günlük maliyet 2 bin lirayı aşıyor. Yaz sezonunun tam olarak açılmaması bazı fiyatların da netleşmemesine neden oluyor. Çeşme'deki cafe, restoran ve beachlerdeki yiyecek fiyatları, 1 Haziran 2022'den sonra kesinlik kazanacak.

TURİZMCİ BU YIL UMUTLU

2022 yazından oldukça umutlu olan turizmciler, Çeşme'nin bu yıl da eski yıllarını aratmayacağını belirtiyor. Özellikle pandemi tedbirlerinin sona ermesi ile birlikte evlerine kapanan sosyete ve gençlik, bu yaz Çeşme'nin sahillerine ve ünlü gece kulüplerine akın edecek.

FATİH ŞENDİL