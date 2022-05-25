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Haberler Ekonomi İlk 100 firmanın karı yüzde 158 arttı

İlk 100 firmanın karı yüzde 158 arttı

25.5.2022

İlk 100 firmanın karı yüzde 158 arttı
Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) 2021 yılındaki üretimden yapılan satışlara göre belirlediği 100 büyük firma sıralaması açıklandı. İlk üçte geçen yıl olduğu gibi STAR Rafineri, Tüpraş ve Petkim yer aldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Demir Çelik, Abalıoğlu Yağ, Philsa, Abalıoğlu Lezita, JTI Tütün, Kocaer Çelik ve Özkan Demir Çelik firmalarının da ilk 10'a girdiğini aktardı ve firmaların bilanço karlarının yüzde 158 artışla 21,6 milyar liraya çıktığını belirtti. Yorgancılar, Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan EBSO Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi. ■ MERT ALPDÜNDAR
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