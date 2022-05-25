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Haberler Ekonomi Özdilek'ten Havlu Günü'ne özel sürpriz

Özdilek'ten Havlu Günü'ne özel sürpriz

25.5.2022

Özdilek’ten Havlu Günü’ne özel sürpriz
KÜLT kitap serileri arasında yer alan Otostopçu'nun Galaksi Rehberi'nin İngiliz yazarı Douglas Adams'ı anmak üzere, hayranlarının her yıl 25 Mayıs'ta kutladığı Dünya Havlu Günü'nde Türkiye'nin önemli havlu üreticilerinden biri olan Özdilek sürpriz kampanyalar yaptı. Özdilek, Dünya Havlu Günü'ne özel misafirlerine bu günün anısına havlu armağan ediyor. Bugün Özdilek Ev Tekstili ve departman mağazaları ile alışveriş merkezlerinden yapılacak 100 TL ve üzeri ev tekstili alışverişlerine havlu hediyesi kullanıcılarını bekliyor.
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