Stokçuların planı ters tepti

Türkiye'yi karıştırmak isteyen hainlerin karaborsa ve stokçuluk uygulaması, ürünlerin satılmamasıyla ters tepti. 'Mal yok' diyerek karaborsa ve stokçuluk yapanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile uygulanan sıkı denetimler sayesinde stokçuluğu bırakıp malları satışa koymaya başladı. Sektördeki bu değişimin kısa sürede market fiyatlarına yansıyacağı da kesinleşti.

'CİDDİ DÜŞÜŞLER OLACAK'

Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan İzmir Ticaret Odası eski Meclis Üyesi Zübeyir Bozkurt, "Sürekli 'mal yok, her şey yüzde 40 ile 60 pahalanacak' diyenler, piyasaya ne fiyat, ne de mal veriyorlardı. Bunların amacı kamuoyunda, sokakta yangın çıkarmaktı. Ancak bu planları ters tepti. Son zamanlarda fiyatlar ufak ufak düşmeye başladı. Biz yine de almıyoruz. Daha da düşeceğinden eminiz bekliyoruz" dedi.

Son günlerde fiyatların stabil kaldığını belirten Bozkurt, ciddi düşüşlerin yaşanacağını belirterek marketlerde de paralel yansıma olacağını söyledi. Vatandaşı yakından ilgilendiren çocuk bezinden, ayçiçek yağı ve makarna gibi temel ihtiyaç malzemelerinde adeta satışların durmasının, satıcı ve üreticiyi isyan ettirdiğini dile getiren Bozkurt, "Zamanla diğer kalemlerde de fiyatlar inecek. Toptan 40 liraya sattığımız ayçiçek yağını 34,5 liradan satmaya başladık. Makarna fabrikaları halen zam yapamadı. Kimse mal çekmediği için fiyatlarda indirim olacağını ümit ediyoruz" dedi.■ FATİH ŞENDİL