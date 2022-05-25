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Haberler Ekonomi Sürdürülebilirliğin en iyi uygulamaları EGİAD’da

Sürdürülebilirliğin en iyi uygulamaları EGİAD’da

25.5.2022

Sürdürülebilirliğin en iyi uygulamaları EGİAD’da
ÇEVRE, enerji verimliliği, iklim değişikliği politikalarının oluşturulmasına katkı vermek ve bu konularda gerekli işbirliklerin kurulması amacıyla Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik İyi Uygulama Örnekleri etkinliği dernek merkezinde gerçekleştirildi. İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla hareket ettiklerini dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, işletmelerin potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarının diğer işletmelere örnek olması konusunda yardımcı olmayı amaçladıklarını vurguladı.
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