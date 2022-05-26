Enerji zirvesinin gündemi Dönüşüm 2.0

TURKUVAZ Medya grubunun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirve'si, Dönüşüm 2.0, yarın Turkuvaz Medya Center'da gerçekleşecek. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşecek Zirve'ye, Bulgaristan Eski Çevre Bakanı, Avrupa İklim Vakfı Asil Üyesi, Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov, bürokratlar ve sektör temsilcileri ile enerjinin gündem başlıkları masaya yatırılacak.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

ÖZEL oturum ve panellerden sonra ise "Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni" gerçekleştirilecek. Zirve, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Öğleden önce gerçekleştirilecek özel oturumlarda, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ve Julian Popov, Türkiye ve Avrupa Birliği enerji politikaları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Oturumda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcıları Dr. Alparslan Bayraktar, Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Abdullah Tancan, enerji dönüşüm stratejileri ile ilgili bilgi ve gelişmeleri aktaracak.