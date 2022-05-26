Kornişonda ihracat hedefi 200 milyon Dolar

TÜRKİYE, 2021 yılında turşu ihracatından 310 milyon dolarlık döviz geliri elde ederken, kornişon turşu 150 milyon dolarlık ihracatla turşu ihracatının adeta yıldızı oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Hem üreticiler hem de ihracatçılar olarak pestisit kullanımına çok dikkat etmemiz gerekiyor" diyerek uyarıda bulundu.HAYRETTİN Uçak, "Pestisitsiz üretim yaptığımız takdirde hem iç piyasada, hem de ihracatta sağlıklı ürün sunabileceğiz. Kornişon turşunun ihracatında 200 milyon dolar rakamına kolaylıkla ulaşabileceğimize gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı. İzmir'de 16 bin dekar alanda yıllık 37 bin ton kornişon üretimi yapılıyor.