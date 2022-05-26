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Haberler Ekonomi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Haziran 2022 olarak açıklandı.

26.05.2022, 10:27

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 13 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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