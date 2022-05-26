Üreten şehir Manisa

Türkiye'nin önde gelen tarım ve sanayi şehirlerinden biri olan Manisa'nın Valisi Yaşar Karadeniz, kentte yapılan çalışmaları anlattı. 2 yıldır görevini yürüten Yaşar Karadeniz, Manisa'yı 'Şehzadeler şehri' olarak tanıdığını ancak görev süresi boyunca kent için 'üreten şehir' tanımını yapabileceğini söyledi. Manisa'ya değer katmak için çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Vali Karadeniz, sanayi ve tarımdaki başarının yanı sıra turizmde de ön planda olmak istediklerini dile getirdi.

CAZİP YATIRIM MERKEZİ

Manisa'nın, Türkiye'nin gelişmiş organize sanayi bölgelerinden birine sahip olduğunu kaydeden Vali Karadeniz, "Liman, tren yolu gibi ulaşım yollarına olan yakınlığından dolayı pek çok sanayi şirketinin üretim tesisi kurduğu şehir, 2005 yılında Financial Times tarafından dünyanın en iyi yatırım kenti seçilmiştir. Bu nedenle Vestel, Indesit, Bosch, Schneider, E.C.A., Eczacıbaşı, Ülker, Keskinoğlu, Ferrero gibi birçok marka ve firma, Türkiye'deki üretim üslerini Manisa'da kurmuştur. Ege Bölgesi'nin İzmir'den sonra ikinci büyük sanayi ve ticaret merkezi olan Manisa son yıllarda Kalkınma Planları çerçevesinde sağlanan teşvik mekanizmaları ile yatırımcıların cazibe merkezi haline gelmiştir" dedi.

YENİ YATIRIMLARI ÇEKİYOR

Manisa'da yıllık ihracatı 10 milyon doların üzerinde bulunan pek çok firmanın olduğunu belirten Vali Karadeniz, "2020'de ihracat rakamımız 4 milyar dolar civarındaydı, şu anda 5 milyar doları geçmiş durumda. Manisalıların çalışkanlığı ve üretkenliği bunu sağlıyor" dedi. Manisa'da yeni OSB'lerin müjdesini veren Vali Karadeniz, istihdamın da arttığını anlattı. Yeni yatırımların önünü açmak için çalıştıklarını kaydeden Vali Karadeniz, "Bölgedeki farklı sektörlerdeki sanayi yatırımlarının artarak devam edeceği öngörülmektedir. OSB'lerde elektrik, doğalgaz ve atıksu arıtma tesisi gibi altyapıların varlığı yatırımcıların yatırımlarını gerçekleştirme noktasında tercih sebebi olmaktadır" diye konuştu.

TARIMSAL ÜRETİM CENNETİ

MANİSA'NIN en büyük sorununun sanayiciye arsa bulamamak olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, "Bu konuda çok talep var ve bu parselleri bizim biran önce hazırlamamız gerekiyor. Biz arsa üretelim, yatırım sorunu yok" dedi. Manisa'nın ürün yelpazesi ile şanslı bir şehir olduğunu da ifade eden Vali Karadeniz, "Manisa, önemli bir ihracat merkezi. Çekirdeksiz kuru üzüm, zeytin, kiraz, kurutmalık domates, broiler tavuk, yumurta üretiminde önde gelen bir şehiriz. İleriye doğru jeotermal seracılık Manisa da hızla gelişecek ve sera üretiminde de Manisa'yı önemli bir konuma getirecektir" diye konuştu.

'SIRADA ULAŞIM PROJELERİ VAR'

MANİSA'NIN birçok sorununu çözdüğünü artık ulaşıma yönelik projelere ağırlık verileceğini açıklayan Vali Karadeniz, "Eğitimle ilgili konularda mesafe aldık. Sağlıkla ilgili konular da çözüm sürecine girdi. Salihli'nin hastanesinin yapım süreci başlayacak, Akhisar Devlet Hastanesi'nin yapımıyla ilgili proje süreci de başlayacak. Ulaşım projelerinde de aynı mesafeyi alırsak Manisa'nın önünde hiçbir engel kalmamış olacak" dedi.