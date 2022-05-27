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Bankaların güncel kredi faiz oranları 2022! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri...

Nakit ihtiyacı için kredi çekecek olanlar bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? soruları merak ediliyor. Özellikle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının kredi faiz oranları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları...