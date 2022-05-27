ESİAD yatırım zirvesine ev sahipliği yapacak

TÜRK ekonomisine 20 milyar doların üzerinde iş hacmi sağlayan Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iş insanları ile finans kaynaklarının buluşması amacıyla 6 Haziran'da 'ESİAD Yatırım Zirvesi' düzenleyecek. Swissotel Büyük Efes'te gerçekleştirilecek olan zirvede, önemli oturum ve görüşmeler yapılacak.

Zirve hakkında Yeni Asır'a bilgi veren ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, sanayi ve iş dünyası ile para ve finansman koyacak aracıları bir araya getirerek, arz ve talebi buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Karabağlı, "Ülkemizin önde gelen finans kuruluşları, yatırım bankaları, aracı kurumlar, birleşme ve satın alma ile finansal danışmanlık şirketleri, özel sermaye, girişim sermayesi fonları ile başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'den firma sahipleri yatırımlar için çözüm ortakları bulma ve yeni projeler geliştirme imkanlarına sahip olacak" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR