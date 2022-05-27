Eski hükümlünün yüzü KOSGEB sayesinde güldü

AFYONKARAHİSAR'DA devlet desteğini alan eski hükümlü Ömer Özel, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ortak projesi olan 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Proje'sinden faydalanarak aldığı 53 bin TL'lik hibeyle kendi işini kurdu.

53 BİN TL HİBE ALDI

HOCALAR ilçesinde Adalet Bakanlığı'na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvuran Özel, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nce eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe desteğinden faydalandırıldı.

Başvurusu kabul edilen Ömer Özel yaptığı açıklamada, "Devletten aldığım hibe desteğiyle 53 bin TL ile 4 adet holstein cinsi süt ineği aldım. Böyle bir imkan verilmeseydi belki de tekrardan suça karışabilirdim, şu an çok şükür işimle ilgileniyorum. Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Allah Devletimize zeval vermesin" dedi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI