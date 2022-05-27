Hayaline kadınları ortak ediyor

AYDIN'IN Efeler ilçesinde KOSGEB desteğiyle açtığı Tasarım Hobi Evi'nde kadınlara kurs veren Zerrin Topluoğulları, hayallerine kadınları ortak ettiğini söyledi. Güzelhisar Mahallesi Büyük Menderes Bulvarı üzerinde bulunan hobi evi, kadınların terapi noktası oldu. 16 yıldır ahşap ve polyester boyama eğitimi alan Zerrin Topluoğulları (41), KOSGEB'ten destek alarak 3 yıl önce Tasarım Hobi Evi'ni açtı. Topluoğulları, burada kadınlara ücretsiz olarak dekorasyon ve boyama kursu veriyor.

KURS İÇİN ÜCRET TALEP ETMİYOR

KURSLARINDA kendi malzemelerini kullandığı için ayrıca ücret talep etmediğini belirten Topluoğulları, "Kadınlar dekorasyonu çok seviyorlar ama buraya aslında rahatlamak, işin ve evin stresinden kurtulmak için geliyorlar. Bir nevi terapi gibi geliyor. Burada çalışırken dertlerini de unutuyorlar" dedi.

ERKEKLER DE ÖĞRENMEK İSTİYOR

KADINLAR kadar erkeklerin de kurs için talepte bulunduğunu belirten Topluoğulları, "Hafta sonu bir gün de erkekler için kurs vermeyi düşünüyorum. Ben hayallerimi devlet desteği ile gerçekleştirdim. Askerlikten emekli eşim bana 'emekli olunca hayallerini gerçekleştirmene destek olacağım' demişti. Eşimin de maddi manevi desteği büyük oldu. İnsanlara bir şey öğretmek çok güzel" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE