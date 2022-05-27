Merkez Bankası faizi yüzde 14’te sabit bıraktı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), mayıs ayı toplantısının sonunda; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

DOLAR VE EURO KAYBETTİRDİ

MERKEZ Bankası'nın faiz kararı ile birlikte gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar içeren toplantı özeti de yayınlandı. Toplantı özetinde "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Toplantı özet metninde fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı da olumlu etkileyeceğinin altı çizilerek, "Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır" denildi. Merkez Bankası'nın faizi 5'inci kez sabit tutma kararı sonrası dolar 16.40 lira, euro ise 17.61 lira seviyesine kadar geriledi.