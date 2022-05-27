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Haberler Ekonomi Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 21 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022 olarak açıklandı.

27.05.2022, 09:32

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi'nde ve Ankara Gülhane Külliyesi'nde bulunan birimler ile Kayseri ilinde bulunan tıp fakültesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 21 (yirmi bir ) adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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