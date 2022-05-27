Savunma sanayimiz için üretiyorlar

Manisa'da 2017 yılında Prof. Dr. Osman Çulha öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Manisa Teknokent) KOSGEB desteği ile Ar-Ge proje girişimcisi olarak kurulan ve akademisyenlerin görev yaptığı Twın Ar-Ge Mühendislik firması, bölge ve ülke savunma sanayisi için önemli çalışmalar yürütüyor.

YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Savunma sanayiinde dijital teknolojilere yönelik Ar-Ge projeleri geliştiren firma, 5 yıllık süreçte hafifletilmiş bir jant alaşımı, güneş enerji santrallerinde kullanılan profile ait sayısal model ve kesit tasarımı ve bomba atar fişeği üretiminin gelişimine katkıda bulundu. Yüksek lisans ve öğrencileriyle birlikte potansiyel staj ve iş imkanları oluşturan firma bugüne kadar 7 tane patent başvurusunda bulundu. Ekip özellikle ithal ikame ürünleri üzerinde çalışmalar yaparak yerlileşmeye katkı sağlıyor. Projelerden elde edilen gelir ise yine teknoloji yatırımı ve Ar-Ge çalışmalarında kullanılıyor.

YÜZDE 47 AZ MALİYETLE

PROF. Dr. Osman Çulha'nın ekibinde Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Yağcı, Ar-Ge Mühendisi Adem Korkmaz, Ar-Ge Mühendisi Fatma Nur Gülalan yer alıyor. Savunma sanayisine katkıda bulunmak için bomba atar fişeği üretimi için KOSGEB desteği aldıklarını açıklayan Çulha, önceden saç parçadan işlenerek üretilen ve maliyetli olan bomba atar fişekleri kalıp parçadan üreterek yüzde 47 civarında bir maliyeti düşürdüklerini vurguladı. Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) bomba atar fişek için yılda 4 defa ihaleye çıktığını ve her ihalede 50 bin adet aldığını belirten Çulha, hazırlanan proje çıktılarını MKE'ye gönderdiklerini ve onay aldıklarını ifade ederek, ticarileşmesi için ihaleye çıkmasını beklediklerini kaydetti.

CÜNEYT HASÇELİ;K