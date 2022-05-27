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Haberler Ekonomi Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi alımı yapmak üzere ilan açtı.

27.05.2022, 09:41

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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