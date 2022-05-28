Balıkesir’de lityum üretilecek

AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Bigadiç'te lityum üretim tesisi kurulacağını müjdeledi. Dünya bor madeni rezervinin yüzde 73'ünü barındıran ülkemizde en yoğun 'bor' yatağına sahip Bigadiç'te lityum üretim tesisi kurulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşen projenin öncü ismi AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Bigadiç halkına müjdeyi verdi.

Uygur, "ETİ Maden, beş yıldır yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmasıyla bor üretimi ve özellikle bu arada ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu yeni teknolojiyle bor üretimi sırasında atıklardaki bor ve lityum alınarak lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimi gerçekleştirildi. Lityum, elektrikli otomobiller, akıllı telefonlar, tabletler, diz üstü bilgisayarlar gibi tüm mobil cihazların bataryalarında kullanılan bir element" diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Proje aşamasında olan tesisinin açılması ile hem ülkemizin ihtiyacı olan lityumun üretimine katkı sağlanacağını hem de bu tesiste çalışanlara istihdam alanı açılacağını belirten Belgin Uygur, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli üretimi artırmak ve milletimizin de desteğiyle hem Balıkesir'imize hem de ülkemize hizmet etmek için çalışıyoruz" dedi. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ