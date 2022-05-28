Bankaların güncel kredi faiz oranları 2022! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri...

Kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? soruları ev, taşıt, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların merak edilen kredi faiz oranları...
Nakit ihtiyacı için kredi çekecek olanlar bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? soruları merak ediliyor. Özellikle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının kredi faiz oranları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları...
Kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? soruları ev, taşıt, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların merak edilen kredi faiz oranları...
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İHTİYAÇ KREDİSİ 1.71
TAŞIT KREDİSİ: Sıfır araç için 1.59, 2. el için 1.61
KONUT KREDİSİ 1.2
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
KONUT KREDİSİ 1.29
TAŞIT KREDİSİ 1.59
TÜKETİCİ KREDİSİ 1.79
AKBANK FAİZ ORANLARI
İHTİYAÇ KREDİSİ 1.97
TAŞIT KREDİSİ 1.79
KONUT KREDİSİ 1.92
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İHTİYAÇ KREDİSİ 2.18
TAŞIT KREDİSİ 1.85
KONUT KREDİSİ 1.95
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
EV KREDİSİ 1.95
TAŞIT KREDİSİ 1.89
İHTİYAÇ KREDİSİ 1.90
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
KONUT KREDİSİ 1.29
İHTİYAÇ KREDİSİ 1.91
TAŞIT KREDİSİ 1.59
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
İHTİYAÇ KREDİSİ 24 ay 2.69
KONUT KREDİSİ 2.06
TAŞIT KREDİSİ 1.94