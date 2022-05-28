Karadeniz doğalgazı 2023’te mutfaklarda kullanılacak

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen 540 milyar metreküplük Karadeniz gazının 2023 yılında Türk milleti ile buluşması için masa başında ve sahada hummalı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

İLK KAYNAK TEMMUZDA

Bakan Dönmez, su altı borularının temininde son aşamada olduklarını, temmuz ayında ilk kaynağın vurulacağını açıkladı. Şu ana kadar her şeyin takvim çerçevesinde ilerlediğini ve geçen aylarda tedarikine başlanan su altı borularının temininde son aşamaya gelindiğini belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi:

2200 METRE DERİNLİKTE

"Ben de bizzat her ay sahaya giderek projemizi yerinde ekibimizle inceliyorum. Yarın da (bugün) Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile Filyos'ta olacağız ve sahadaki son gelişmeleri birlikte yerinde inceleyeceğiz. Geçtiğimiz aylarda tedarikine başladığımız su altı borularının temininde son aşamadayız. İnşallah gelecek ay gibi en geç bütün borular Filyos'a inmiş olacak. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Temmuz'da da boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vurmuş olacağız. Borular 2 bin 200 metre su derinliğinden geçecek ve toplamda da 170 km uzunluğunda olacak. Önümüzdeki yıl vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak ve Karadeniz gazını mutfağında kullanacak."

SONDAJ ÇALIŞMALARINA 4'ÜNCÜ GEMİ DESTEĞİ

BAKAN Fatih Dönmez, Karadeniz'de devam eden doğalgaz çıkarma çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi. Üç gemi ile sürdürülen sondaj çalışmalarına geçen hafta yeni bir gemi daha eklendiğini kaydeden Dönmez, dördüncü sondaj gemisinin şu an Mersin Taşucu'na demirlediğini ve 2 aylık bakımdan sonra çalışmalara başlayacağını belirtti. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularındaki akış testlerinin tamamlandığını söyleyen Dönmez, şöyle devam etti: "Türkali- 1'de günlük 1,7 milyon metreküp, Türkali- 2'de günlük 2,6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküpe kadar çıkabileceğimizi gördük. Bütün planlamalarımızı yerli gazımızı 2023'ün ilk çeyreğine yetiştirecek şekilde yaptık. Filyos'ta yerli gazın milletimizle buluşması için büyük bir gayret gösteren, sahada ve gemilerde arı gibi çalışan bir ekip var. Buradan emeği geçen herkese sonsuz özverileri için teşekkür ediyorum. Mühendislerimiz, işçilerimiz, yöneticilerimiz herkes bütün varını yoğunu bu işe koymuş durumda. İnşallah geleceğin Türkiye'sine çok güzel bir eser ve yıllarca anlatılacak bir hikâye bırakacağız."

ENERJİ MALİYETLERİ KÜRESEL ENFLASYONU BELİRLİYOR

SON dönemde doğalgaz fiyatları başta olmak üzere enerji ve emtia fiyatlarındaki sert yükselişlerin küresel ekonomiler üzerindeki en büyük baskılardan biri haline geldiğini ve enerji maliyetlerinin küresel enflasyonun yönünü belirler duruma geldiğini kaydeden Dönmez, Türkiye'nin de benzer şekilde bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

TALEP SIÇRAMASI YAŞANDI

DÖNMEZ, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının da doğalgaza olan talebin sıçramasına neden olduğuna dikkat çekerek, "Bugün uluslararası piyasalarda referans fiyat olarak gösterilen TFF Dutch'da doğal gaz fiyatı bu yılın ilk 5 ayında ortalama 1.222 dolar seviyelerinde gerçekleşti. 2021 ortalaması ise 483 dolardı. Yani geçen seneye göre, şu an iki kattan daha fazla bir artış söz konusu. Uzmanlar, fiyatların önümüzdeki yıl da yükseleceği yönünde projeksiyonlar yapmaya başladı. Bizleri her türlü siyasi, ekonomik, jeopolitik kısır döngüden kurtaracak en önemli unsur yerli doğalgazımız. Bu nedenle çalışmalarımız insanüstü bir hızla ilerliyor. Yerli gazın devreye girmesiyle maliyetlerde bir nebze azalma olacağını değerlendiriyoruz. İnşallah yeni keşiflerle birlikte rezerv miktarımız arttıkça ithal ettiğimiz kaynak da aynı oranda azalmaya başlayacak" değerlendirmesini yaptı.

"2021'DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI İLE 372 MİLYON DOLARLIK TASARRUF SAĞLADIK"

2017 yılında devreye alınan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile geçen 5 yıllık sürede enerji verimliliğine toplamda 6 milyar 447 milyon dolarlık yatırım yapıldığını kaydeden Bakan Dönmez, toplamda ise 1,56 milyar dolarlık bir tasarruf sağladıklarını belirtti. 2017-2021 döneminde sektörel bazda yatırımların kendini amorti etme sürelerinin bina sektöründe 4 yıl, sanayi sektöründe 5 yıl olduğunu belirten dönmez bu sürenin pek çok sektörde kolay kolay bulunmadığını aktardı.

Yalıtımın binaların enerji tüketimini yukarı çektiğini dile getiren Bakan Dönmez, "Binaları yalıtırsak tüketimi bin metreküplerden 750 metreküpe çekeriz, ödediğimiz faturayı yüzde 25 azaltabiliriz. 2021 yılında enerji verimliliğine 1 milyar 325 milyon dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu yıl ilk defa 1,06 milyon TEP birincil enerji tasarrufuyla ilk defa 1 milyon TEP sınırını aştık. 2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu. Yine geçtiğimiz yıl enerji verimliliği uygulamalarıyla 15,61 milyon ton CO2 salımını da engellemiş olduk" dedi.

HEDEF: DAHA FAZLA YERLİ, DAHA FAZLA YENİLENEBİLİR

Son dönemde enerji ve emtia fiyatlarındaki hızlı artışın yerli kaynakların önemini de öne çıkardığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şöyle devam etti: "Biz her zaman şunu dedik: Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir. Bugün enerji kurulu gücümüzün yüzde 65'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Yenilenebilir enerjide ise adeta bir Türkiye baharı yaşanıyor. YEKA'larla başladığımız ve Mini YEKA'larla sürdürdüğümüz süreç, yenilenebilir enerjinin dinamosu olmuş durumda. Bugüne kadar YEKA'larla 4 bin 250 megavatlık yarışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki dönem 2 bin 750 megavatlık yeni yarışmalarla inşallah 7 bin megavata ulaşacağız. YEKA RES-3'ün başvurularını 31 Mayıs'ta, YEKA GES-4'ün başvurularını 21 Haziran'da almaya başlayacağız. Başvuruların hemen ardından da yarışmalarımızı hızlı bir şekilde yapacağız."

'VATANDAŞIN MAĞDUR EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ'

KONUŞMASINDA dağıtım şirketleriyle altyapı çalışmaları konusunda sık sık görüştüklerini belirterek, geçen kış aylarında Isparta'da yoğun kar yağışı nedeni ile yaşanan elektrik sıkıntısına da değinen Dönmez, yapılan tetkikler sonucu, bölgenin dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmadığını tespit ettiklerini aktardı. "Şirkete toplamda 3 milyon 236 bin 666 TL'lik idari para cezası kesildi. Ayrıca vatandaşlarımızın mağduriyetinden kaynaklı durumlar için de tahkikatlar yapıldı. Uzun süreli kesintiler ve olaydan hemen sonra vatandaşlarımızın kullandıkları elektrikli araçların zarar görmesinden dolayı, gereken bütün tazminatların şirket tarafından ödenmesine karar verildi. Ayrıca her bir aboneye 109 TL, diğer abone gruplarına göre ise bağlantı gücüne göre 1307 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Vatandaşlarımız, ilgili dağıtım şirketine başvurarak söz konusu bedeli şirketten alabilecek. Burada şirket toplam 15 milyon 583 bin 459 TL tutarında tazminat ödeyecek. Bu cezalar sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerimiz içerisinde çıkarılması gereken bir derstir" açıklamasını yapan Dönmez, vatandaşların mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

ÖDÜL ALANLAR:

5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde 'Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni' Bakan Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende ödüle layık görülen şirketler ve projeleri şunlardan oluştu: ● Akfen Yenilenebilir Enerji - "Tasarruf Evimizde Gelecek Elimizde" ● Kazancı Holding - "Dijital Dönüşüm" ● bp - "BTC Boru Hattı Sosyal Yatırım Projesi" ● Çalık Enerji - "Enerjik Okullar" ● Enerjisa Enerji - "Sürdürülebilir Yeşil Destinasyon Modeli" ● Enerjisa Üretim - "Her Fidan Bir Umut" ● EÜAŞ - "Termal Enerji Depolama Sistemi" ● Shell - "Atık Yönetim Sistemleri" ● Kalyon Enerji - "Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Sürdürülebilir Finansman Sözleşmesi" ● Zorlu Enerji - "Sıfır Karbon Aya İzi Ormanlar" ● Biyodizel Sanayi Derneği "Suyun Geleceği İçin"