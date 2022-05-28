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Okullar ne zaman kapanacak? 2022 okulların kapanış tarihi...

Haziran ayına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler okulların kapanma tarihini araştırıyor. Özellikle tatil planı yapanlar 'Okullar ne zaman kapanacak? 2022 okulların kapanma tarihi belli mi?' sorularını araştırıyor. İşte MEB takvimine göre yaz tatilinin başlama tarihi...

28.05.2022, 15:01

Okullar ne zaman kapanacak? 2022 okulların kapanış tarihi...

Okulların kapanış tarihi belli mi? Yaz tatili ne zaman başlayaca? Karneler ne zaman dağıtılacak? soruları Haziran ayının yaklaşması ile birlikte yoğun olarak araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler karne tatili araştırmalarını sürdürüyor. İşte MEB'in 2022'i takvimine göre okulların kapanma tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?
2021-2022 eğitim öğretim yılı bu sene 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Karnelerinin alan öğrenciler yaz tatiline 17 Haziran'dan itibaren başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
17 Haziran'da alınacak karnelerin ardından öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül tarihinde başlayacak.

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