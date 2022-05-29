  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Gümrüklere 3 yeni müdürlük eklendi

Gümrüklere 3 yeni müdürlük eklendi

29.5.2022

Gümrüklere 3 yeni müdürlük eklendi
Atık ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerini yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerine 3 müdürlük daha eklendi. Ticaret Bakanlığı'nın, Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, önceden sadece plastik ve kâğıt atıkların giriş işlemlerini yapmaya yetkili Habur Gümrük Müdürlüğü, metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapmaya da yetkili kılındı. Öncüpınar ile Karkamış Gümrük müdürlüklerine de metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapma yetkisi verildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA