Gümrüklere 3 yeni müdürlük eklendi

Atık ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerini yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerine 3 müdürlük daha eklendi. Ticaret Bakanlığı'nın, Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, önceden sadece plastik ve kâğıt atıkların giriş işlemlerini yapmaya yetkili Habur Gümrük Müdürlüğü, metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapmaya da yetkili kılındı. Öncüpınar ile Karkamış Gümrük müdürlüklerine de metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapma yetkisi verildi.

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