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İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına çeşitli pozisyon ve unvanlarda 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık bünyesinde yer almak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki İçişleri Bakanlığı personel alım başvurusunu kimler yapabilir? Başvuru şartları neler? İşte personel alımına dair tüm merak edilenler...

29.05.2022, 07:50 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022, 07:50

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? soruları bakanlık bünyesinde yer almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bakanlık başvuru tarihlerini ve nereden başvuru yapılacağını açıkladı. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli alınacak.

TAŞRA TEŞKİLATINA 3 BİN 303 SÖZLEŞMELİ
Bakanlığın taşra teşkilatına ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular, 17-21 Haziran tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

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