İzmirli çiftçinin hukuk zaferi

İzmir'de tarlasındaki zararlı otların kuruması için kullandığı tarım ilacının ürünlerine zarar verdiğini öne süren bezelye üreticisi, kendisine yanlış ilaç satan zirai ilaç bayisine karşı açtığı davayı kazandı. Menemen ilçesinde yaşayan çiftçi, bezelye tarlasındaki zararlı otlar için zirai ilaç bayisinden tarım ilacı sipariş etti. Firma yetkilisi, istenen ilacın muadili diyerek başka bir ilaç önerdi. İlaçlamadan 1 hafta sonra bezelyelerinin sarardığını fark eden çiftçiye, aynı firma tarafından başka bir ilaç daha önerildi. Ancak düzelme olmadığı gibi, ürün kurudu.

'BİLMEK ZORUNDA DEĞİL'

Mağdur çiftçi, zararını karşılamayan firmayı mahkemeye verdi. Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi incelemelerine dayanarak zararın karşılığı olan 26 bin 282 liranın firma tarafından çiftçiye ödenmesine hükmetti. Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi: "Çiftçi olan davacının, firmanın önerdiği tarım ilacının bezelye bitkisinde kullanılmayacağını bilmesinin gerekmediği ancak basiretli bir tacir olarak tarım ilacı sektöründe faaliyet gösteren davalı şirketin, bezelye bitkisinde kullanım ruhsatı olmayan tarım ilacını davacıya satmış olmasının kusurlu bir davranış olduğu ve meydana gelen bu zarara davalının kusurlu eylemlerinin sebep olduğu anlaşılmaktadır."