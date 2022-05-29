TMO ihalelerinde fiyat farkı ve devir imkanı

TOPRAK Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün (TMO) ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile mal ve hizmet alımlarında Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde ek fiyat farkı verilebilecek, sözleşmeler devredilebilecek. TMO'nun konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunlu olacak. Bu maddeye göre sözleşmeler de, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilecek

DİĞER