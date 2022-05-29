“Uygun fiyatlı yeni bir konut projesi üzerinde çalışıyoruz”

Uygun fiyatlı konut alımına ilişkin yeni bir proje üzerinde çalışıldığını söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili müjdeyi ağustos ayında vereceğini açıkladı.

Atatürk Havalimanı'nda yapılan çekimlerde bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu olan Bakan Kurum, "Konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız için yeni bir paket açıklandı. Bu çalışmayı biz yine sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Girdide, hammaddede, geliştiricilere destek olabilecek çalışmaları yapıyoruz" dedi. 2002 yılından bugüne 1 milyon 137 bin konut üretildiğini kaydeden Bakan Kurum, "Orta ölçekli işletmeci kardeşlerimizden gelen talebe göre, belirlediğimiz alanlarda sanayi sitesi kuracağız. Kura yöntemiyle çok az peşinatlarla 15-20 yıllık vadelerle vatandaşımız konut ve işyeri sahibi olabilecek. İlk kez bu programda söylüyorum, ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi vatandaşlarımıza sunacaklar" diye konuştu.

KİRA TÜFE'Yİ GEÇEMEZ

Kira artışları konusuna da değinen Kurum, mevcut kanunda, evin kira değerine yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde bir zam yapılamayacağının çok net şekilde tarif edildiğini vurguladı. Kurum, ev sahiplerinin "fırsatçılık" yaparak TÜFE ortalamasının üzerinde artış yapmaya çalışması halinde kiracıların bu durumu mahkemelere taşıyabileceğini ifade etti.