Yeni vergi düzenlemesi esnafımızı rahatlattı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 840 bin esnafın basit usulde vergiye tabi olmasının, esnafa büyük destek olduğunu söyledi. Palandöken, "Bu düzenleme ile unutulmaya yüz tutan meslekler başta olmak üzere binlerce esnafımızın işyerinin kapatılmasının önüne geçilmiş oldu" dedi.

Yapılan düzenlemenin esnaf olmak ve işyeri açmak yönünden de teşvik edici olduğunu vurgulayan Palandöken, "2013 yılında 693 bine kadar düşen basit usuldeki esnaf sayısı Mayıs 2022 itibariyle 840 bini aştı. Basit usuldeki esnafımızın muhasebe kayıtları eskiden olduğu gibi esnaf odalarımızda tutulmaya devam ediliyor. 840 bin esnafın basit usulde vergilendirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siyasi partilerimize ve tüm maliye bürokrasisine camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.