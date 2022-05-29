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Haberler Ekonomi Yöneticilerin yüzde 94’ü teknoloji trendlerinde kendilerine güveniyor

Yöneticilerin yüzde 94’ü teknoloji trendlerinde kendilerine güveniyor

29.5.2022

Yöneticilerin yüzde 94’ü teknoloji trendlerinde kendilerine güveniyor
ULUSLARARASI denetim, vergi ve danışmanlık firması, "C-Level Barometresi 2021: Harekete Geçme Zamanı" yayımladı. 2021 yılının son çeyreğinde yürütülen rapor araştırmasına dünyanın 39 ülkesinden bini aşkın üst düzey yönetici katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 94'ü teknoloji ve inovasyon trendlerine, yüzde 91'i yönetişim, etik ve sosyal sorumluluk beklentilerine, yüzde 90'ıysa yeni ve daha sıkı mevzuat gerekliliklerine uyum sağlama konusunda kendilerine güvendiklerini aktardı.
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