Bu işten 40 günde 20 bin lira kazanıyor! Devlet de destek sağlıyor...

Biz de ailelerimize ekonomik destek sağlamak için 5 yıldır besicilik yapıyoruz. Güzel bir getirisi var. Bu yılki gelir hasılatı olarak 200 kilo bir ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Kilogram fiyatı 130 ile 150 lira arasında satışa sunuyoruz. Ayrıca devletimiz de destek sağlamaktadır" şeklinde konuştu.