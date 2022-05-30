Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Başkanlığımız merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29'uncu maddesinin 7'nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 70 (yetmiş) sözleşmeli personel alınacaktır."