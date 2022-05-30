İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası ilkleri gerçekleştiriyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Yönetim Kurulu Başkanı Celil Anık yönetiminde İzmir'de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Anık, Türkiye'de ilk ve tek olan takip ve entaksi sistemi ile İzmir'de taksi müşterilerinin tüm beklenti ve ihtiyaçlarına çözüm bulduklarını söyledi. Anık, "Biz araçlarımızın günde toplam kaç kilometre yapabildiğini, ne kadar benzin yaktığını, her şeyi görebiliriz. Takside herhangi bir eşyanızı unuttuğunuz zaman plakasını bilmeseniz dahi biz o taksiye ulaşabiliriz. Takip sistemimizle İzmir'de bulunan bütün taksilerimizin ne kadarının dolu olduğunu, nereye gittiğini, günde kaç müşteri aldığını takip edebiliyoruz" dedi.



İzmir'de bulunan taksilerin ortalama yaşının 9 olduğunu vurgulayan Celil Anık, "Bu konuda bazı sıkıntılarımız var. Yüzde 45 ÖTV ödüyoruz. Mutlaka bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu konudaki girişimlerimizi yaptık. Biz 0 ÖTV istemiyoruz ama yüzde 45'lerin yüzde 15-20'ye düşürülmesini ve bunun kalıcı olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

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