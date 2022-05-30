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Haberler Ekonomi Kırıkkale Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacak

Kırıkkale Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacak

Kırıkkale Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

30.05.2022, 10:55

Kırıkkale Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırıkkale Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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