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Haberler Ekonomi Kurbanlık fiyatları 2 bin 600’den başlıyor

Kurbanlık fiyatları 2 bin 600’den başlıyor

30.5.2022

Kurbanlık fiyatları 2 bin 600’den başlıyor
Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı. Koç, dana, koyun gibi kilogram fiyatlarına göre ortalama olarak belirlenen kurbanlık fiyatları, illere göre de değişiklik gösteriyor. İzmir'de küçükbaş kurbanlık fiyatları 2700- 3600 TL, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 33000-52000 aralığında seyrediyor. Ankara ve İstanbul'da küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 2600 liradan başlayıp hayvanın ağırlığına göre 4500 lirayı bulurken, büyükbaşlarda rakam 50 bine kadar çıkıyor.
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