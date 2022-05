Mobilya OSB ve AVM İzmir’e 12 ay fuar yaşatır

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, Haftabaşı Sohbetleri'nin konuğu oldu. Mobilyalardaki fiyatlar, küçük esnafın durumu, projeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Özkoparan, öncelikli hedeflerinin mobilya üretimi ve satışının bir arada olacağı dev bir kompleksi kente kazandırmak olduğunu söyledi.



● Pandemi sonrası sektörün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Olumsuzlukların dışında olumlu şeyler de yaşanıyor. Örnek vermek gerekirse pandemi sonrasında sektörümüzde yukarı doğru bir ivmelenme var. İhracatımız yüzde 14-16 aralığında artış yakaladı. İç piyasada da satışlar arttı.



● Mobilya fiyatlarındaki artışın sebebi nedir?

Dünyada kereste fiyatlarındaki 2 kat artış bizlere de yansıdı. Ayrıca dolar kuru nedeniyle ithal ürünlerinde fiyat artışları yaşandı. Doğal olarak bu da mobilya fiyatlarında artışa sebep oldu. 2019'dan bu yana fiyatlarımızda ciddi artışlar yaşandı. Bir de işin şu tarafı var; piyasada bir boşluk var. Maalesef bazı tüccarlar zam gelmeden, gelme ihtimaline karşı fiyat arttırıyorlar. Bu da artışın bir nedeni.





ESNAFA DESTEK ARTMALI

● Fiyat artışının önlenmesi için neler yapılmalı?

Küçük esnafın korunması için öncelikle fiyatların sabitlenmesi gerekiyor. Fiyatlar her gün arttıkça olmaz. Devletimiz küçük esnafımıza desteklerini arttırmalıdır. Piyasa durulana kadar vergilerde indirim yapılması, işçilerin sigorta maliyetlerinin düşürülmesi lazım. Esnaf için doğalgaz ve elektrik faturalarına da bir düzenleme getirilmeli. Bunlarda bazı iyileştirmeler yapılmalı.



● İzmir'e bir sanayi sitesi ve mobilya avm kazandırmak için çalışıyorsunuz. Bunun kente getirisi ne olacak?

Bildim bileli İzmir'de herkesin hafızasında Karabağlar Kısıkköy Sanayi Sitesi var. İzmir'de onun haricinde başka bir mobilya sanayi sitesi yok. Burası gecekondudan devşirme sanayi sitesi. Sanayi sitesi hüviyeti yok, mesken olarak geçiyor. Ben sanayi sitesiyle mobilya avm'yi birbirine entegre edip kurmayı hedefliyorum. Yüz dönüm üzerine kurulu park yerleri olan avm ile aradığınız her yeri bulabilirsiniz. Bir örneği İnegöl'de var. Bir ay önce Bakanımız Murat Kurum'a gittim. Torbalı mevkiinde bulunan İTOB'un yanında 960 dönüm bir yer var. Bu yerin sahipleri şahıs şirketi, devlet arazisi 60 dönüm var. Buca Belediyesi'nin yaptığı çalışma var, otobanın kıyısında 850 dönümlük bir arazi var. Bakanlık onay verirse orayı daha çok tercih ediyoruz. Otobanın kıyısında olursa şehir dışından gelenler trafiğe girmeden direkt avm ve sanayiye gelebilir. Havaalanı 6-7 km yakınında. Mobilyasından perdesine, aksesuarından halısına her şeyi bir arada bulabileceğiniz bir yer. Böyle bir avm size 12 ay boyunca açık fuar demek. Ürdün'den, Fransa'dan, Almanya'dan gelenler yılın 12 ayı boyunca burayı ziyaret edebilecek.

ÇOCUKLAR 7 YILLIK EĞİTİMİN ARDINDAN USTALIK BELGESİ ALIYOR

● Size göre sektörün geleceğine yapılması gerekli en önemli yatırım nedir?

Mesleki eğitim. Sanayide eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü böyle devam ederse 10 yıl sonra usta bulamayacağız. Bu Türkiye'nin sorunu. Hükümetimiz 2016 yılında bunu fark etti ve bazı yasal değişikliklere gittiler. Orta okullardan sonra lise mecburiydi. Lise mecburiyeti kalktı. Bizim eskiden çıraklık okulu dediğimiz mesleki eğitim merkezlerine ortaokuldan sonra çocuklar götürülebiliyor. Fakat göndermeniz için önce sanayide iş yeri bulmanız gerekiyor. Bu kayıttan sonra çocuğu haftada 4 gün çalıştırıyorsunuz, 1 gün de okula gidiyor. Bu sistemde hem çocuk hem de işveren karlı. Devlet çocuğun 4 yıl boyunca sigortasını yapıyor, asgari ücretin 3'te biri oranında çocuğa maaş veriyor. Çocuk hem okula gidiyor hem sanat öğreniyor, 3 yıl sonunda kalfalık, 4 yıl sonra ustalık belgesi alıyor. Belgeli bir usta oluyor. Çocuklar 4 temel dersi verdiği zaman lise diploması alıyor. İsterse üniversiteye de devam edilebilir. Bu kamu spotu gibi her yerde duyurulması, halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor.

MERT ALPDÜNDAR