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Haberler Ekonomi Son dakika: 3600 ek göstergede yeni gelişme: Çalışmalar tamam

Son dakika: 3600 ek göstergede yeni gelişme: Çalışmalar tamam

Son dakika haberi... Milyonlarca kişinin beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmelei yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamaya göre göstergede çalışmalar tamamlandı. Çalışmanın detayları Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

AA

30.05.2022, 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022, 15:14

Son dakika: 3600 ek göstergede yeni gelişme: Çalışmalar tamam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tamamlanan 3600 ek gösterge düzenlemesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge düzenlenmesi tamamlandı.

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisini ilgilendiren düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Hükümet ile Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ilk toplantısını 16 Şubat'ta, ikinci toplantısını ise 16 Mart'ta yapmıştı.

EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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