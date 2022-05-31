‘Ön göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yılın ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin detayları paylaştı. Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu'ndaki açıklamada yılın ilk çeyreğinde büyümenin yüzde 7 olabileceğini söyleyen Nebati'nin açıklamaları şöyle: Bankacılık sektörümüzün reel sektör ve tasarruf sahipleri arasında köprü görevi görmesiyle olası şoklara karşı çok daha dayanıklıyız. Bankacılığın sağlam temeller üzerinde istikrarlı faaliyet göstermesi için çalışıyoruz. Finansal sistemin içinde yüzde 85'lik paya sahip sektörün aktif büyüklüğünün milli gelire oranı yüzde 41. Reel sektörümüzün büyük yatırımlar yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynağa ulaşması kritik önem arz ediyor, bu nedenle bankacılık faaliyetlerinin sürmesi için çalışmaları hız kesmeden devam ediyoruz.

SINIRIN 2 KAT ÜSTÜNDE

Krediler 5.5 trilyon TL'ye, mevduatlar 6 trilyon TL'ye ulaşmış durumda. Kredi büyümelerini yakından takip ediyoruz. Bankacılık sektörü olası şoklara dayanıklı. Sektörün sermaye yeterlilik oranı yüzde 20.4 oranında ve yasal alt sınırın neredeyse 2 kat üstünde. Bankacılığın aktif büyüklüğü 10 trilyonu aştı. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2.9 oldukça düşük seviyede. Küresel finansal piyasalarda güçlü kredibiliteye sahip bankalarımız kredilerini rahatlıkla yenileyebilirken borçlarını da başarılı şekilde çevirebiliyorlar.

FİNANSAL İSTİKRAR

Küresel ekonomi zor dönemden geçiyor, Şubat ayında başlayan Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Olumsuz gelişmeler karşısında kaynaklarımızı etkin kullanarak fiyat artışlarını sübvanse ediyoruz. Finansal istikrarı güçlendirerek, yüksek katma değeri teşvik edecek şekilde odakladığımız Türkiye Ekonomi Modelimizle kararlı şekilde ilerliyoruz. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler ilk çeyrekte yüzde 7 civarında büyüme gerçekleşeceğine işaret ediyor.

İHRACATTA REKOR ARTIŞ

İhracat rakamlarında rekorlara imza atıyoruz. Yıllıklandırılmış ihracat 240 milyar doları aştı. Sanayimizin milli gelir içindeki payının ileri dönemlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Mart ayı itibarıyla istihdamımız 30 milyon kişi olarak gerçekleşti. Şubat'ta duyurduğumuz, bugüne kadar yarısından fazlasını kullandırdığımız KGF paketiyle üretim ve ihracatı destekliyoruz. Kredilerin büyüme ve istihdam gibi alanlara yönelmesi amacıyla ticari kredilerde yüzde 10 oranında zorunlu karşılık oranı getirdik. Konut sektörüne yönelik paket hazırladık.

'GIDA ÜRETİMİ ARTACAK ENFLASYON DÜŞECEK'

■ Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların önceliklendirilmesine karar verildi. Toplantıda, Merkez Bankası'nın Erken Uyarı Sistemi ışığında gıda fiyatlarındaki gelişmeler hakkında bilgi verdiğinin kaydedildiği açıklamada, şunlar aktarıldı: "Akabinde, yurtdışındaki hububat üretimi ve ticareti kapsamındaki gelişmelerle birlikte ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilmiştir. Bu yıl ülkemizde bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stoklarıyla birlikte iç tüketimin üzerinde hububat üretiminin beklendiği değerlendirilmiştir. Bu durumun, gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki göstereceği belirtilmiştir. Ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların, önceliklendirilerek ilerletilmesine karar verilmiştir."