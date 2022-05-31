Son dakika: 3600 ek göstergede 2 alternatif! Kararı Başkan Erdoğan verecek

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.
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Son dakika haberi...3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.
Ayrıntılar geliyor...