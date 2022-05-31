Haberler Ekonomi Son dakika: 3600 ek göstergede 2 alternatif! Kararı Başkan Erdoğan verecek

Son dakika: 3600 ek göstergede 2 alternatif! Kararı Başkan Erdoğan verecek

Son dakika haberi...3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.