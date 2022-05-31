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Haberler Ekonomi Son dakika: 3600 ek göstergede 2 alternatif! Kararı Başkan Erdoğan verecek

Son dakika: 3600 ek göstergede 2 alternatif! Kararı Başkan Erdoğan verecek

Son dakika haberi...3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.

31.05.2022, 12:09

Son dakika: 3600 ek göstergede 2 alternatif! Kararı Başkan Erdoğan verecek

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.

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