‘Sürdürülebilir pamuk için destek bekliyoruz’

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD), İzmir'de düzenlenen 'Sürdürülebilir Pamuk Tedarik Zinciri Buluşması'nda sektörün önemli aktörlerini bir araya getirdi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki etkinlikte konuşan İPUD Başkanı Fuat Tanman, "Sürdürülebilirlik standartlarına uygun üretim yapan çiftçilerimiz teknik, altyapı ve finansal anlamda desteklenmelidir. Beklentimiz bu yöndedir" dedi.

BEYAZ ALTINA DÖNÜŞ

Tarım Bakanlığı olarak dünyadaki tüm sürdürülebilir teknikleri takip ederek, buna yönelik projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel ise, "Organik tarımın dünyada artan bir trendi var. Türk pamuğu çok kıymetli ve dünya pazarına çıkması gerekiyor. Dünyada 26 milyon tonluk pamuk üretimi var. Bunun yüzde 2.6'sı oranında organik pamuk üretiliyor. Organik pamuk üretimini talebe yönelik artırmamız gerekiyor" dedi.

Çiftçinin, pamuğun 'beyaz altın' olduğunu hatırladığını ve pamuk üretimine geri döndüğünü belirten Tanman, "Pandemi, uluslararası lojistik krizi, Çin'in stok politikası gibi nedenlerle pamuk da diğer emtialarla birlikte zirve yaptı. Bunun yanında geçen sene düşük olan maliyetler birkaç kat yükseldi, bu nedenle üreticinin kar marjının daha düşük olacağı öngörülüyor. Üretimin fiyat-maliyet iniş çıkışlarından asgari olarak etkilenmesi için kendimizi ayrıştırmamız ve piyasada aranan bir pamuk ürünü sunmamız gerekiyor" dedi.

DESTEKLEME BEKLİYORUZ

Sürdürülebilir pamuk üretiminin yaygınlaşması için kamu otoritelerinden beklentilerini dile getiren Tanman, "Destekleme politikasından, tarımsal eğitim ve yayım politikasına kadar tarımsal her politikanın ana eksenini sürdürülebilirlik oluşturmalıdır. Sürdürülebilirlik standartlarına uygun üretim yapan çiftçilerimiz teknik, altyapı ve finansal anlamda desteklenmelidir. Ayrıca yaygın şekilde sürdürülebilir pamuk üretimi sağlamak için uluslararası sürdürülebilirlik standartları ile eşdeğerliği olan ulusal bir pamuk sürdürülebilirlik standardını hazırlama çalışmalarına bir an önce başlamalıyız" diye konuştu.

YENİ ÜRETİM MODELİ YOLDA

EGESEL ise, "Sektörün taleplerini gözetirken, toprak, hayvan, çevre refahını da gözetiyoruz. Aynı zamanda, yeni trendlere göre tüketicinin yeni taleplerine cevap verecek şekilde üretim modeli gerçekleştirmek istiyoruz. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ile önümüzdeki dönemde İyi Tarım Uygulamaları ve İyi Pamuk Standardı kapsamında yeni bir pilot çalışma başlatacağız" diye konuştu.

TOLGA TEKİN