Ürkmez’e sanayi sitesi için Ankara’dan heyet

İZMİR Seferihisar'da, Ürkmez'e sanayi sitesi kurulması için çalışma başlatan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'ın çabaları sonuç verdi. Ankara'dan özel bir heyet, ilçeye gelerek temaslarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla oluşan heyet, Ürkmez Sanayi Sitesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmak üzere Seferihisar'a geldi. Ürkmez Sanayi Sitesi için yer tahsisinin Milli Emlak İl Müdürlüğü'nce, sitenin yapımının ise Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nce üstlenileceği açıklandı.

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