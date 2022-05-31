Vatandaşa ucuz konut fırsatı! Başkan Erdoğan açıklayacak

Konut fiyatları arz-talep arasındaki makasın açılması ile İstanbul başta olmak üzere birçok ilde artış gösterdi. Ev fiyatlarının artması, kiralık ev sayısının artması ile kira bedellerinde de fahiş artışlar gerçekleşti. Kiracılar ile ev sahipleri sık sık karşı karşıya gelmeye başlarken, konut almak da fiyatların fahiş artışı nedeniyle önceki dönemlere göre güçleşti. Hükümet, hem kiracılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için kolları sıvadı. Müjdeyi bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Kurum, vatandaşın aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacağı bir projeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Kurum, açıklamanın Ağustos ayında yapılacağını belirtti. Kurum, kiralarda fahiş artışların da kanuni olarak cezalandırılacağını ifade etti.

BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERDİ: AİDAT ÖDER GİBİ TAKSİTLE EV SAHİBİ OLUNACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, burada ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi. Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak.

"KİRADAKİ FAHİŞ ARTIŞLARA KANUNİ CEZA VERİLECEK"

Bakan Kurum, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok ildeki fahiş kira artışlarının üzerinde de çalışıldığını belirtti. Kurum, kanunen TÜFE üzerinde artış olamayacağını hatırlattı, "TÜFE üzerinde artış yapanlara kanuni müeyyideyi uygulayacağız." dedi.

Kurum, 4 Bakanlığın üzerinde çalıştığı kira ile ilgili çalışmanın TBMM'ye 10 gün içinde gönderileceğini de sözlerine ekledi.