Yorgancılar’dan adaylığa ‘yeşil ışık’

GEÇTİĞİMİZ hafta düzenlenen basın toplantısında Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanlığı için aday olmayacağını duyuran EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, 'yeniden aday ol' çağrılarına kayıtsız kalamadı. Düzenlenen EBSO Meclisi'nde konuşan Salih Esen, "TOBB Başkanımız da beni arayıp kendisini ikna etmemi istedi. Ben de başkanımıza bir kez daha bu konuyu değerlendirmesini istiyorum" dedi. Meclis üyeleri de Başkan Yorgancılar'ın İzmir'de son dönemde önemli işbirliklerinde öncü rol oynadığını ve başkanlığı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

"İÇİM ÇOK RAHAT"

BUNUN üzerine Başkan Yorgancılar, "Ben İzmir ve Türkiye Cumhuriyeti aşığıyım. Bugüne kadar yaptıklarımdan dolayı içim rahat ve hiçbir şey beklemeden yaptım. Bugün burada görüyorum ki, sizler benim bir dönem daha görev yapmamın uygun olduğunu ifade ediyorsunuz. Kararımı bir kez daha gözden geçireceğim ve netleştireceğim" ifadelerini kullandı.