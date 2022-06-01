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Haberler Ekonomi Aydem ve Gediz Perakende Müşteri Deneyimi ödülü aldı

Aydem ve Gediz Perakende Müşteri Deneyimi ödülü aldı

1.6.2022

Aydem ve Gediz Perakende Müşteri Deneyimi ödülü aldı
AYDEM Perakende ve Gediz Perakende, ilk kez katıldığı 13. International Data Corporation (IDC) Türkiye CIO Zirvesi'nde gerçekleşen 2022 IDC CIO Ödülleri'nde Müşteri Deneyimi Kategorisi'nde, "Elektrik Abonelik Sözleşmelerinde Dijitalleşme Projesi" ile üçüncülük ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye ve yurt dışından 500'e yakın üst düzey bilgi teknolojileri yöneticisinin katılımı ile düzenlenen zirve sonrası açıklama yapan Aydem Perakende ve Gediz Perakende Bilgi Teknolojileri Direktörü Gülsün Akhisaroğlu, "Dijitalleşme sürecimizde, müşterilerimize sunduğumuz deneyimi artırarak iyileştirmek, her zaman önceliğimiz oldu. Bu ödülü çalışma arkadaşlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.
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