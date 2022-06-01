GISP, gayrimenkuldeki artışları incelemeye aldı

GAYRİMENKUL İçin Strateji Platformu (GİSP), İzmir Ticaret Odası'nda "Gayrimenkul Sektöründe Fiyat Artışları" toplantısı gerçekleştirdi. GİSP Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Başkanı Şükrü Cem Akçay moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, kentsel dönüşüm uzmanı, avukat Senem Kiraz, Trio Gayrimenkul Kurucusu, İZTO Meclis Üyesi Adnan Bozbay ve Yapı-St Gayrimenkul Yatırım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Sait Tiğin Özmeydan konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Akçay, "Gayrimenkul sektörü, sadece konut talebiyle oluşmuyor. Aslında maliyetlerde en büyük kalem arsadır. Pandemi sürecinden bağımsız olarak en büyük artışı arazi fiyatlarında yaşadığımızı söyleyebiliriz. Gayrimenkul fiyatlarının yükselmesini malzeme maliyetlerindeki artış, arsa üretilememesi, kentsel dönüşümün hakkıyla yapılamaması ve KDV ile ilgili karışık düzenlemeler olarak sıralayabiliriz" dedi. Özmeydan konut fiyatlarının yükselişinin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, Bozbay, yeni bir konut politikasının oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kiraz ise kiralamalarla ilgili bilgi verdi. ■ ERCAN AKGÜN