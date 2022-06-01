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Haberler Ekonomi Haliç Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Haliç Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

01.06.2022, 09:30

Haliç Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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