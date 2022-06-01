Korsan servislere karşı savaş açıldı

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert ve yönetim kurulu üyeleri korsan servisçilere karşı etkin mücadele başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleriyle "Korsan Servisler İle Mücadele" denetimlerine yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılan Başkan Mert, korsan servis taşımacılığına geçit vermeyeceklerini söyledi. Mert, "İl genelinde artırdığımız denetimlerde haksız rekabetin önlenmesi için yetki belgesiz, korsan taşımacılık yapılan araçlar trafikten men edildi" dedi.

SAHTE, MÜKERRER PLAKALAR

Sahte ve mükerrer plakaların da denetlendiğini belirten Mert, kurallara uymayan araçlara otopark cezası, para cezası gerektiğinde trafikten men cezası uygulanabildiğini ifade etti. Mert servis araçları ile ilgili şikâyetlerin 0530 7623601 nolu telefon hattına bildirilebileceğini söyledi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sürekli sahada olduklarını vurgulayan Başkan Mert şunları söyledi: "Korsan araçların üzerine korkmadan, yılmadan gideceğiz dedik. Esnafımıza vermiş olduğumuz sözleri tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hız kesmeden sürdürdüğümüz denetimlerde bizlerle birlikte bulunan, İzmir İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne, Trafik Denetleme Şube Müdürümüz Şamil Özgülü ile Jandarma Trafik ekiplerimize teşekkür ediyorum." ■ TOLGA TEKİN